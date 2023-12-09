7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru

Komedyen Şafak Sezer 'Kolpaçino' serisinin son filmi 'Kolpaçino 4'le seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın başrolünde yer aldığı filmin fragmanı yayınlandığı ilk günden itibaren tüm dijital mecralarda yoğun bir ilgiyle karşılaştı ve 7 günde 20 milyon kez izlendi. 12 Ocak'da vizyona girmeye hazırlanan film, Özgür'ün önceki hikayelerde kendisine kazık atan, dostum dediği kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor.