6 yıl sonra içine sindi

Oyuncu Selen Soyder, 6 yıl aradan sonra ekranlara geri dönüyor. Soyder, TRT'de ekrana gelecek 'Kendi Düşen Ağlama' dizisinde başrol oynayacak. Senaryoyu ilk okuduğunda çok beğendiğini 6 sene sonra içine sinen bir projede yer almaktan mutlu olduğunu söyleyen Soyder, hazırlık sürecine dair ise şunları söyledi. Oyuncu, "Hazırlık sürecimiz ilk andan itibaren enerjisi çok yüksek bir ekiple keyifle başladı. Okuma provalarında çabuk kaynaştık birbirimize. Bunun seyirciye daha ilk bölümden yansıyacağını, projeyi sevdireceğini ve samimi bulacaklarına inanıyorum" dedi.

