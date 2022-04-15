6 km gelinlik yürüyüşü

Yazın nikah masasına oturmaya hazırlanan Hadise ve Mehmet Dinçerler, düğün için form tutmaya başladı. İkili, önceki akşam sahilde el ele yürüyüşe çıktı. Çift, Arnavutköy – Ortaköy arasında 3 kez gidip gelerek 6 kilometre yürüdü. Çift, habercileri karşısında görünce ufak çaplı bir şaşkınlık yaşadı. Spor yapmayı çok sevdiğini belirten Hadise, "Mehmet ile birlikte yürüyüş yapmayı seviyoruz" dedi. Düğün öncesi imam nikâhı yaptıkları iddia edilen ikiliden Hadise, "Böyle özel konulara hiçbir zaman cevap vermem" açıklamasında bulundu.