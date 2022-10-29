5 yıllık evlilik 10 dakikada bitti

'Survivor' adlı yarışmayla tanınan sporcu Bora Edin ile 5 yıllık eşi psikoterapist Hülya Çoban Edin'in evlilikleri tek celsede bitti. Hülya Çoban, İstanbul 16. Aile Mahkemesi'ne başvurarak Edin'e 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı' olarak boşanma davası açtı. Yaklaşık 10 dakika süren duruşma sonucu anlaşmalı olarak boşanan çiftin çocuğunun velayeti anneye verilirken, Bora Edin'in çocuğuna aylık 5 bin lira nafaka ödemesine hükmedildi.

Neslihan KESKİN