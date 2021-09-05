5 yıl sonra sete çıkacak

En son 'Babam ve Ailesi' dizisinde oynayan Ceyda Düvenci, 5 yıl aranın ardından setlere dönmeye hazırlanıyor. Oyuncu, 'Kardeşlerim' adlı yapımdan teklif aldı. Dört kardeşin yaşam savaşını konu alan projenin yeni sezon için Harika'nın halası, Dora'nın annesi Berna Manyaslı rolü için gelen karaktere Düvenci'nin sıcak baktığı öğrenildi. Yapımda Celil Nalçakan, Ahu Yağtu ve Fadik Sevin Atasoy isimler yer alıyor.