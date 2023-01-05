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05 Ocak 2023 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:05 Ocak 2023 Perşembe 11:30:00

40 yaşa 40 altın

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Oyuncu Enis Arıkan arkadaşlarının sürpriz yaptığı bir partiyle 40 yaşına bastı.

Oyuncu Enis Arıkan arkadaşlarının sürpriz yaptığı bir partiyle 40 yaşına bastı. Arıkan, gecede özel yapılan nazar boncuklu pastasının mumlarını dilek tutarak üfledi. Arıkan'a gecede hediye olarak altın takılması dikkatlerden kaçmadı. Özellikle Arıkan'ın 'Camdaki Kız' dizisindeki rol arkadaşları çeyrek altın taktı. Eve gidince altınları sayacağını söyleyen Arıkan, "Gerçek mi değil mi bunlar" diyerek gülümsedi.

Etiketler : 40 yaşa 40 altın Enis Arıkan Oyuncu
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