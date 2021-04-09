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09 Nisan 2021 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 10:30:00

4 yıl sonra ‘Gel de Sevme'

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Ebru Yaşar, merakla beklenen yeni albümü 'Gel de Sevme'yi müzikseverlerle buluşturdu.

Ebru Yaşar, merakla beklenen yeni albümü 'Gel de Sevme'yi müzikseverlerle buluşturdu. DMC etiketi ile müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini alan projede Ebru Yaşar, 10 yeni şarkı seslendirdi. Ebru Yaşar, albümünün ilk klibini de Melda Gürbey ve Fikret Dedeoğlu imzalı 'Yalnız Uyunmaz'' adlı şarkısına Gülşen Aybaba yönetmenliğinde çekti. 2017 yılında çıkardığı 'Haddinden Fazla' albümünde çok sayıda hit şarkıya imza atan Ebru Yaşar, 'Gel de Sevme' albümünde de herkesin kalbine dokunacak şarkılarının olduğunu söylüyor.

Etiketler : ebru yaşar gel de sevme albüm
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