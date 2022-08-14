4. yıl kutlaması
Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz'la başrolünü paylaştığı 'Yasak Elma' dizisinde yer alan Eda Ece, sosyal medyada aşka geldi.
Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz'la başrolünü paylaştığı 'Yasak Elma' dizisinde yer alan Eda Ece, sosyal medyada aşka geldi. Oyuncu, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le 4'üncü yıl dönümlerini kutladı. Ece, Instagram'dan Tuncer'le eğlenceli karelerini yayınlayarak altına, "3 yıl geçmiş hello 4" notunu düştü. Oyuncunun gönderisine hayranları binlerce beğeni ve yorumda bulundu.