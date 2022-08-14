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14 Ağustos 2022 Pazar 19:00:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2022 Pazar 19:00:00

4. yıl kutlaması

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Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz'la başrolünü paylaştığı 'Yasak Elma' dizisinde yer alan Eda Ece, sosyal medyada aşka geldi.

Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz'la başrolünü paylaştığı 'Yasak Elma' dizisinde yer alan Eda Ece, sosyal medyada aşka geldi. Oyuncu, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le 4'üncü yıl dönümlerini kutladı. Ece, Instagram'dan Tuncer'le eğlenceli karelerini yayınlayarak altına, "3 yıl geçmiş hello 4" notunu düştü. Oyuncunun gönderisine hayranları binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

Etiketler : 4. yıl kutlaması Şevval Sam Biran Damla Yılmaz
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