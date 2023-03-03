4 milyon kap yemek yaptık

Ünlü Şef Türev Uludağ, afet bölgelerinde ekibiyle birlikte sahra mutfaklarında yemek pişirdi. Uludağ, 4 ayrı şehirde kurdukları mutfakta 4 milyon yemek çıkardığını söyledi. Ünlü şef, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile irtibata geçtim. Osmaniye'de bir yurt ayarladılar. 4 ablamızla hiç durmadan sabaha kadar 9 bin kap yemek yaptık. Diğer şef arkadaşlarla Kahramanmaraş'ta 100 bin kap yemek yaptık. Ardından da İskenderun'a gittik. 4 ayrı yerde mutfağımız oldu. 4 milyon kap yemek yapmışız" dedi.