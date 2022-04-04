4 kişilik doğum günü kutlaması

Bengü, yeni yaşını ailesiyle kutladı. 43 yaşına giren şarkıcı, eşi Selim Selimoğlu, kızı Zeynep ve oğlu Selim ile birlikte evde pasta kesti. Bengü, kutlama fotoğrafını da Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Çocuklarıyla objektif karşısına geçen ünlü isim, "Bu dünyadaki en büyük mükafatım sizsiniz çocuklarım. İyi ki doğmuşum; iyi ki..." mesajını yazdı.