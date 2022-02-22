37 yıl sonra aynı poz

Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, Gamze Büyükak ve Gökben Büyükak Demirel ile kamera karşısına geçti. Ablalarıyla birlikte 37 yıl önce verdikleri pozu tekrarlayan ünlü oyuncu, eski yılları andı. Oyuncu fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Komedyenin hayranları gönderisine binlerce beğeni ve yorumda bulundu.