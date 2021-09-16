300 kişinin dünyasını aydınlattı

Gamze Özçelik, kurucularından olduğu dernekle Gana'ya gitti. Daha önce Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok yerindeki fakir ülkelere yemek, burs ve su kuyusu gibi yardımlarda bulunan oyuncu, şimdi de Gana'da göz ameliyatı yaptırdı. Özçelik, derneğin katarakt ameliyatını üstlendiği 300 kişiye, tedavi ve bakımlarında yardımcı oldu. Kareleri Instagram hesabından paylaşan eski oyuncuya hayranları övgüler yağdırdı.