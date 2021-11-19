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19 Kasım 2021 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:19 Kasım 2021 Cuma 11:30:00

3 yıl sonra barıştılar

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Şarkıcılar Murat Dalkılıç ve Berkay, barıştı. Geçtiğimiz senelerde Arda Turan'la Berkay'ın arasında eşi Özlem Ada Şahin'e bir mekanda taciz ettiği iddiasıyla kavga yaşanmıştı.

Şarkıcılar Murat Dalkılıç ve Berkay, barıştı. Geçtiğimiz senelerde Arda Turan'la Berkay'ın arasında eşi Özlem Ada Şahin'e bir mekanda taciz ettiği iddiasıyla kavga yaşanmıştı. Popçu Dalkılıç'ın Turan ile bir araya gelmesi ile 20 yıllık arkadaş olan şarkıcıların dostluğu bitmişti. 3 yıl aranın ardından iki popçu, önceki akşam buzları eritti. Bir gecede karşılaşan popçular beraber düet yaptılar.

MUTLUYUZ

Bir süredir Sitare Akbaş ile birlikte olan popçunun oyuncuyla ayrıldıkları iddia edildi. Oyuncu rol aldığı, 'Sen Ben Lenin' filminin Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen galada Murat Dalkılıç'la ayrılmadıklarını söyledi. Akbaş, "Her şey yolunda. Mutluyuz" dedi.

Etiketler : Şarkıcılar Murat Dalkılıç Berkay Arda Turan
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