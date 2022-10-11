3 kişilik Yıldırım Ailesi pozu

TRT'nin 'Teşkilat' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Murat Yıldırım geçtiğimiz hafta sonu ilk kez babalık sevinci yaşamıştı. İman Elbani ile mutlu bir evliliği olan oyuncu, kızına Miray adını vermişti. Yıldırım Ailesi, çocukları ile objektif karşısına geçti. Yıldırım, eşi ve kızıyla birlikte hastane odasında verdiği pozu sosyal medya hesabından "Yıldırım Ailesi" yazarak paylaştı.

