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17 Temmuz 2023 Pazartesi 07:56:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 07:56:00

3 düğüne 5 gelinlik!

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Sevgilisi Nazım Akmandil ile evlilik hazırlığı yapan sunucu Burcu Esmersoy, YouTube'da 'Bi Dolaplar Çeviriyoruz' kanalına konuk olarak katıldı.

Sevgilisi Nazım Akmandil ile evlilik hazırlığı yapan sunucu Burcu Esmersoy, YouTube'da 'Bi Dolaplar Çeviriyoruz' kanalına konuk olarak katıldı. İtalya'da üç gün düğün yapacağı söylenen Esmersoy, bu iddiayı yalanlayarak törenin İtalya, İstanbul ve Bodrum'da ayrı ayrı yapılacağını söyledi. Esmersoy, üç törende toplam 5 gelinlik giyeceğini açıkladı.

Etiketler : 3 düğüne 5 gelinlik! Sevgilisi Nazım Akmandil Burcu Esmersoy
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