3 düğüne 5 gelinlik!

Sevgilisi Nazım Akmandil ile evlilik hazırlığı yapan sunucu Burcu Esmersoy, YouTube'da 'Bi Dolaplar Çeviriyoruz' kanalına konuk olarak katıldı. İtalya'da üç gün düğün yapacağı söylenen Esmersoy, bu iddiayı yalanlayarak törenin İtalya, İstanbul ve Bodrum'da ayrı ayrı yapılacağını söyledi. Esmersoy, üç törende toplam 5 gelinlik giyeceğini açıkladı.