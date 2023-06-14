VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Blinken, Çin ve İngiltere'yi ziyaret edecek
Mehmetçik, terörün mağara, sığınak ve barınaklarına girdi
Şırnak'ta uyuşturucuya operasyon
Sudan'da savaş 958'e sivilin canına mal oldu
İsveç'in NATO üyeliği... Bazı ilerlemeler kaydedildi! Türkiye'den ilk açıklama
Rusya açıkladı: 'Suriye' konulu 4'lü toplantı 21 Haziran'da
14 Haziran 2023 Çarşamba 15:54:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 15:54:00

3 ayda 50 konser

ABONE OL

Sakiler grubu, yaza hızlı bir giriş yaptı.

Sakiler grubu, yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Müzik listelerinde ki başarılarını sahnelere de yansıtan Sakiler, 1 Haziran'dan 31 Ağustos'a kadar 3 ayda tam 50 konser verecek. Haziranın ilk günü sezonu KKTC'de açan grup, 3 ay içinde Diyarbakır'dan Tekirdağ'a, Zonguldak'dan Antalya'ya kadar 15 farklı şehir gezecek. Konserine özel olarak hazırlanan Sakiler, repertuvarını şimdiden belirledi. Grup, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirecek.

Etiketler : sakiler müzik konser
Eşiyle şarkıcı oldu

Eşiyle şarkıcı oldu
Hayali İngilizce albüm

Hayali İngilizce albüm
Candan performans

Candan performans
Kuşkan'a ‘En iyi aktör' ödülü

Kuşkan'a ‘En iyi aktör' ödülü
Gomis'i çok seviyorum

Gomis'i çok seviyorum
Yavuz Ketenci en büyük hayalini açıkladı

Yavuz Ketenci en büyük hayalini açıkladı
Turneye başladı

Turneye başladı
Partiler başlıyor

Partiler başlıyor
Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç'tan 10'uncu yıl kutlaması

Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç'tan 10'uncu yıl kutlaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX