3 ayda 50 konser

Sakiler grubu, yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Müzik listelerinde ki başarılarını sahnelere de yansıtan Sakiler, 1 Haziran'dan 31 Ağustos'a kadar 3 ayda tam 50 konser verecek. Haziranın ilk günü sezonu KKTC'de açan grup, 3 ay içinde Diyarbakır'dan Tekirdağ'a, Zonguldak'dan Antalya'ya kadar 15 farklı şehir gezecek. Konserine özel olarak hazırlanan Sakiler, repertuvarını şimdiden belirledi. Grup, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirecek.