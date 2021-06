28 bin dolarlık hediye yüzük

Can Yaman ve Diletta Leotta çifti İtalyan adası Capri'de tatile çıktı. İkili hakkında İtalyan basını bir iddia ortaya attı. Yazılanlara göre, Can Yaman sevgilisine 28 bin dolarlık (240 bin TL) yüzük aldı. Geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi eden Can Yaman'ın kariyerine de bir süre daha İtalya'da devam edeceği öğrenildi.