27'nci yaşa merhaba

Şarkıcı Aleyna Dalveren 27'nci yaşını önceki akşam Maltepe'de 'Neccla' adlı mekanda kutladı. Gecede Dalveren, doğum günü pastasının mumlarını dilek tutak üfledi. Dalveren, "Bütün arkadaşlarım ve sanatçı dostlarım yanımda. Çok mutluyum benden bir tane daha yok, bugünün keyfini çıkaracağım" dedi. Gecede Hande Yener sahne alırken Aleyna Dalveren şarkıcıyla birlikte 'Benden bir tane daha yok' şarkısını birlikte seslendirdi.