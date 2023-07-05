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05 Temmuz 2023 Çarşamba 07:32:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2023 Çarşamba 07:32:00

27'nci yaşa merhaba

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Şarkıcı Aleyna Dalveren 27'nci yaşını önceki akşam Maltepe'de 'Neccla' adlı mekanda kutladı.

Şarkıcı Aleyna Dalveren 27'nci yaşını önceki akşam Maltepe'de 'Neccla' adlı mekanda kutladı. Gecede Dalveren, doğum günü pastasının mumlarını dilek tutak üfledi. Dalveren, "Bütün arkadaşlarım ve sanatçı dostlarım yanımda. Çok mutluyum benden bir tane daha yok, bugünün keyfini çıkaracağım" dedi. Gecede Hande Yener sahne alırken Aleyna Dalveren şarkıcıyla birlikte 'Benden bir tane daha yok' şarkısını birlikte seslendirdi.

Etiketler : Şarkıcı Aleyna Dalveren Neccla doğum günü pastası
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