25. yıla özel belgesel

Şarkıcı Ebru Yaşar Yeni Gazino'da sevenleriyle bir araya geldi. Yaşar, sahne performansı ve siyah elbisesiyle göz kamaştırdı. Müzik yaşantısında 25. yılına özel bir belgesel hazırladıklarını söyleyen Yaşar, "Benimle beraber kader birliği yapmış arkadaşlarım var. Ellerin de arşivler var. Kamera arkamız var. Çekmiş oldukları şeyler var. Çok istiyorlar böyle belgesel tadında mini bir şey yapmak. Bakalım bir yandan sürekli çekiyorlar, ne çıkacak merak ediyorum" dedi.