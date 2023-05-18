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18 Mayıs 2023 Perşembe 17:48:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 17:48:00

"2.5 yıl ailece bir aradaydık"

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Yonca Evcimik, İpek Açar'ın TRT'de yayınlanan 'İpek Yolu' programına konuk oldu.

90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Yonca Evcimik, İpek Açar'ın TRT'de yayınlanan 'İpek Yolu' programına konuk oldu. Evcimik yapımda, pandemi döneminde ailece bir arada oldukları için çok mutlu olduğunu söyledi. Evcimik, "Pandemi benim için çok özel bir andı... Çünkü bütün ailemiz 24 sat ve 2 buçuk yıl bir aradaydı. Bana yepyeni bir pencere açtı, birçok insana da aynısı olmuştur inanıyorum" dedi.

Etiketler : yolca evcimik ipek açar pandemi aile
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