2,5 milyonluk oyuncak

Oyuncu Pınar Altuğ, önceki gece Asmalımescit'te objektiflere yansıdı. Altuğ, kızı Su'nun kendisi gibi oyuncu olabileceğini söyledi. Altuğ, "Su'nun oyunculuğa yatkınlığı var ama ne olmak isterse biz onun arkasındayız" dedi. Bu arada oyuncu, yeni arabasıyla dikkat çekti. Altuğ, 2,5 milyon lira değerindeki BMW marka tamamen elektrikli cip aldı. Oyuncu yeni arabasının plakasına eşi Yağmur Atacan, kızı Su ve kendi adının baş harflerini koydu.