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11 Ocak 2021 Pazartesi 00:39:00 - Güncelleme:11 Ocak 2021 Pazartesi 13:15:00

24 yıl sonra hatırlanırsınız inşallah!

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Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş, kendileri için ‘Görmeye tahallüm yok' diyen Demet Akalın'a, canlı yayında ‘Senin albüm çıkarmana bir şey diyor muyuz' dedi. Akalın ise 'Biz bir 24 yılı devirdik!' yanıtını verdi.

Şarkıcı Demet Akalın ile ‘Mücbir Sebebler’ programının sunucuları oyuncu Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş, sosyal medyada fena atıştı. Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde ikili için "2 çocuk var sürekli canlı yayın yapıp duruyorlar. Hiç haz etmiyorum" diye bir açıklama yapmıştı. Bunun üzerine Altuntaş, dün geceki yayınında Akalın’a ‘’Bu da suç oldu. Siz de albüm yapıp duruyorsunuz biz bir şey diyor muyuz?" yanıtını verdi. Bu sözler üzerine ünlü şarkıcı da yorum yapmaktan kendini alamadı. İkilinin geçiçi bir şöhretleri olduğunu vurgulayan Akalın, ‘’Suç demedim ki! Sevmiyorum, sevmek zorunda değilim. 24 yıl sonra inşallah hatırlanırsınız. Biz bir 24 yılı devirdik!’’ notunu düştü. 

Etiketler : demet akalın mücbir sebepler bartu küçükçağlayan melikşah altuntaş
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