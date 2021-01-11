24 yıl sonra hatırlanırsınız inşallah!

Şarkıcı Demet Akalın ile ‘Mücbir Sebebler’ programının sunucuları oyuncu Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş, sosyal medyada fena atıştı. Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde ikili için "2 çocuk var sürekli canlı yayın yapıp duruyorlar. Hiç haz etmiyorum" diye bir açıklama yapmıştı. Bunun üzerine Altuntaş, dün geceki yayınında Akalın’a ‘’Bu da suç oldu. Siz de albüm yapıp duruyorsunuz biz bir şey diyor muyuz?" yanıtını verdi. Bu sözler üzerine ünlü şarkıcı da yorum yapmaktan kendini alamadı. İkilinin geçiçi bir şöhretleri olduğunu vurgulayan Akalın, ‘’Suç demedim ki! Sevmiyorum, sevmek zorunda değilim. 24 yıl sonra inşallah hatırlanırsınız. Biz bir 24 yılı devirdik!’’ notunu düştü.

