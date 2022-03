24 saat ‘ağaç nöbeti'

Sakarya'da 74 bin hektar ormanlık alanda yoğun kar ve çamura rağmen denetimler sürüyor. Geyve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, zorlu arazilerde fotokapan ve dronlardan 24 saat nöbet tutuyor.



Sakarya'da ağaçların korunması ve çoğaltılması için mücadele veren ekipler, soğuk hava, kar ve çamura aldırış etmeden ormanlık alanlarda denetim, bakım ve koruma faaliyetlerini sürdürüyor. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Geyve Orman İşletme Müdürlüğü, 11 teknik personel, 17 memur, 24 orman muhafaza memuru ve 65 orman işçisiyle aralarında Pamukova ve Taraklı'nın da bulunduğu üç ilçedeki 74 bin hektar ormanlık alanda görev icra ediyor. Ormanlık alanların çoğaltılması, korunması ve geleceğe taşınması amacıyla 7 gün 24 saat özveriyle çalışan ekipler, yangınlara ve kaçak ağaç kesimlerine müdahalenin yanında ömrünü doldurmuş, kırık ve çürük ağaçları tespit ediyor. Ekiplerce damgalanan ağaçlar, kesildikten sonra depolarda satışa hazır hale getiriliyor. İlkbaharın ilk günlerinde yoğun kar, balçık ve soğuk havaya rağmen çalışmalarını sürdüren ormancılar, zorlu arazilerde fotokapan ve dronlardan yardım alarak kontrol faaliyetlerini aksatmadan yürütüyor. İki yıl önce Taraklı'da çıkan orman yangınında zarar gören alanları temizleyip ağaçlandıran ekipler, Orman Köylerini Destekleme ve Yerinde Kalkındırma Projesi (ORKÖY) kapsamında köylülere, verdikleri kredilerle ekonomik katkı sağlıyorlar.

Geyve Orman İşletme Müdür Yardımcısı Şevket Köksal, 7 gün 24 saat toplu koruma ekipleri vasıtasıyla ormanların korunmasına yönelik çalışma yaptıklarını söyledi. Ormanların korunması kapsamında teknolojiden faydalanarak değerlendirme yaptıklarını anlatan Köksal, "Sorumluluk alanımızda 124 köy bulunuyor. Orman köylülerimizle beraber hem üretim hem koruma ve kontrol çalışmalarını sürdürüyoruz. 3 ilçede 74 bin hektar orman alanımız mevcut. Ormanlarımıza gerekli bakım müdahaleleri gerçekleştiriyoruz." dedi. Köylerde ihtiyacı bulunan yöre halkına Orman Genel Müdürlüğünün ödenekleri çerçevesinde geçen yıl yaklaşık 3,8 milyon, bu yıl da 2,5 milyon liralık kredi ödemesi gerçekleştirdiklerini aktaran Köksal, bunun yüzde 20'sinin hibe, yüzde 80'inin faizsiz olarak 5 yıl geri ödemeli olduğunu kaydetti. Köksal, 7 gün 24 saat çalışma esaslı bir kurumda olduklarını belirterek, "Geçmişin emaneti ormanlarımızın geleceğe aktarılması açısından elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Orman yangınlarında yanan her alanın başka bir amaç için kullanılmasına izin vermeden fidan dikerek yeni ormanları ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu. Taraklı Orman İşletme Şefi Hasan Topçu da mevcut orman alanlarının korunmasını ve işletilmesini sağlamak, ürünleri piyasaya en iyi şekilde arz etmek ve orman alanlarını artırmak için olumsuz hava koşullarında imkanlar el verdiği ölçüde çalışmayı sürdürdüklerini anlattı. - "Bir kadın için zor görünebilir ama severek yapınca zorluğu yok" Kadastro Mülkiyet Şefi Medine Pehlivan ise göreve ilk olarak orman işletme şefi olarak başladığını, 6 yıl işletme şefliği yaptığını belirterek, "Üretim, yangın, koruma nöbetleri, fidan dikim çalışmaları gibi faaliyetlerde bulundum. Zevkle yaptım, bir kadın için zor gibi görünebilir ama severek yaptıktan sonra bence bir zorluğu yok." dedi. Gece korumalarına dahi çıkıp yangın söndürme çalışmalarında bulunduğunu aktaran Pehlivan, "Şu anki çalışma alanım, orman kadastrosu ve mülkiyet konularının ağırlıklı olduğu bölge, izin sahalarının kontrolü ve takibi, devlet ormanlarının tescil işlemleri ve tapulu kesim işlemleriyle alakalı hususlar. Yaz kış, çamur olsun, kar olsun her faaliyeti veriyoruz. Bizim meslekte 'kötü hava yoktur, kötü giyim vardır' diye bir tabir vardır. 9 yıldır bu işin içindeyim, işimi severek yapıyorum." diye konuştu. Taraklı Orman İşletme Şefliği'nde 2 yıldır depo memuru olarak çalışan Tuğçe Can da ormanlarda üretilen emvallerin depoya geldikten sonra gerekli kontrollerini ve değerlendirmesini yapıp istif ettiklerini kaydetti. Ellerindeki standardizasyon tabloları doğrultusunda istifleri adet ve boylarına göre ayırıp ihaleye hazırladıklarını anlatan Can, "Her meslekte zorluklar vardır, önemli olan işi severek yapmak. İşi severek yapınca zorlukları görmezden gelebiliyoruz." dedi.