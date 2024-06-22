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Yeğenlerinden pasta sürprizi
22 Haziran 2024 Cumartesi 12:14:00 - Güncelleme:22 Haziran 2024 Cumartesi 12:14:00

2021 yılından beri kutlamıyordu... Alişan'a yeğenlerinden pasta sürprizi

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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2021 yılında kardeşini kaybeden ve o günden beri doğum gününü kutlamayan Alişan, 49. yaş gününde yeğenlerinin sürpriziyle karşılaştı.

2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden ve o günden beri doğum gününü kutlamayan şarkıcı Alişan'a yeğenleri Eyşan ve Ceylan sürpriz yaptı.

PASTA SÜRPRİZİ DUYGULANDIRDI

Gece yarısı ellerinde pastayla amcaları Alişan'ın evine giden Eyşan ve Ceylan kardeşler, ünlü şarkıcıyı duygulandırdı.

"HAYAT SON NEFESİNE KADAR ŞÜKÜRLE VE MÜCADELEYLE GEÇİYOR"

Şarkıcı Alişan, o anları sosyal medya hesabında şu sözlerle paylaştı:

"Varlıklarına ne kadar şükretsem az. Evet ben de inanamıyorum ama 48 bugün itibarıyla bitip 49'dan gün almış bulunmaktayım. Hayat son nefesine kadar şükürle ve mücadeleyle geçiyor ve geçecek..."

Etiketler : alişan doğum günü sürpriz
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