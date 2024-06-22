Yeğenlerinden pasta sürprizi

2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden ve o günden beri doğum gününü kutlamayan şarkıcı Alişan'a yeğenleri Eyşan ve Ceylan sürpriz yaptı.



Gece yarısı ellerinde pastayla amcaları Alişan'ın evine giden Eyşan ve Ceylan kardeşler, ünlü şarkıcıyı duygulandırdı.



"HAYAT SON NEFESİNE KADAR ŞÜKÜRLE VE MÜCADELEYLE GEÇİYOR"



Şarkıcı Alişan, o anları sosyal medya hesabında şu sözlerle paylaştı:

"Varlıklarına ne kadar şükretsem az. Evet ben de inanamıyorum ama 48 bugün itibarıyla bitip 49'dan gün almış bulunmaktayım. Hayat son nefesine kadar şükürle ve mücadeleyle geçiyor ve geçecek..."