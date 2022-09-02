2 ay sonra set
Burcu Biricik, Selma Ergeç, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu ve Hande Ataizi'nin başrolünü paylaştığı 'Camdaki Kız' dizisi üçüncü sezon hazırlıklarına başladı.
Burcu Biricik, Selma Ergeç, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu ve Hande Ataizi'nin başrolünü paylaştığı 'Camdaki Kız' dizisi üçüncü sezon hazırlıklarına başladı. Yapım ekibi ve oyuncular tatillerini sonlandırarak soluğu sette aldı. Yapımcılığını OGM Pictures'in üstlendiği proje ekibi kamera karşısına geçti. Seda Altaylı Turgutlu kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor.