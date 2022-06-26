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26 Haziran 2022 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:26 Haziran 2022 Pazar 10:00:00

18 milyonluk ege yatırımı

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Yaz aylarını Ege sahillerinde geçirecek olan şarkıcı Demet Akalın, Bodrum Yalıkavak'ta havuzlu bir villa satın aldı. Popçunun Çeşme'de bir evi daha var.

Yaz aylarını Ege sahillerinde geçirecek olan şarkıcı Demet Akalın, Bodrum Yalıkavak'ta havuzlu bir villa satın aldı. Popçunun Çeşme'de bir evi daha var.

İşadamı Okan Kurt'la mutlu birliktelik sürdüren popçu Demet Akalın, servet değerinde bir yatırım yaptı. Yaz aylarını Bodrum'daki yoğun beach sahneleri ve konser programlarıyla geçirecek olan Akalın, kendini ödüllendirdi. Şarkıcı, Yalıkavak'ta bulunan bir siteden 1 milyon Euro (18 milyon lira) değerinde lüks villa satın aldı. Akalın, villanın içini kendi zevkine göre dekore ettirdi. Şarkıcı, kızı Hira ve Okan Kurt'la yeni evlerinin tadını çıkarıyor. Akalın, sahneleri öncesi havuz başında güneşlenerek enerji depoluyor. Şarkıcının Torba'daki evini satarak Yalıkavak'taki lüks havuzlu villasını aldığı öğrenildi.

Etiketler : 18 milyonluk ege yatırımı Okan Kurt Demet Akalın
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