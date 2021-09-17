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17 Eylül 2021 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:17 Eylül 2021 Cuma 19:00:00

153 bin liralık emek davası

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Oyuncu Zafer Algöz, rol aldığı 'Muhteşem İkili' dizisinden 153 bin lira ücretini alamadığı gerekçesiyle TMC Film'e dava açtı.

Oyuncu Zafer Algöz, rol aldığı 'Muhteşem İkili' dizisinden 153 bin lira ücretini alamadığı gerekçesiyle TMC Film'e dava açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası konuşan Algöz, "Davamız iki buçuk yıldır devam ediyor. 60 yaşındayım, 15 yaşımdan beri oyunculuk yapıyorum. İlk defa yapımcı ile davalık oluyorum. Emeğimin karşılığının ödenmesi istiyorum" dedi.

Etiketler : Oyuncu Zafer Algöz Muhteşem İkili' TMC Film İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi
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