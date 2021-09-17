153 bin liralık emek davası

Oyuncu Zafer Algöz, rol aldığı 'Muhteşem İkili' dizisinden 153 bin lira ücretini alamadığı gerekçesiyle TMC Film'e dava açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası konuşan Algöz, "Davamız iki buçuk yıldır devam ediyor. 60 yaşındayım, 15 yaşımdan beri oyunculuk yapıyorum. İlk defa yapımcı ile davalık oluyorum. Emeğimin karşılığının ödenmesi istiyorum" dedi.

