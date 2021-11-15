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15 yıl sonra yeni dizi

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15 yıl aradan sonra 'Arka Sokaklar' dizisinden ayrılan genç yetenek Yüsra Geyik, ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor.

15 yıl aradan sonra 'Arka Sokaklar' dizisinden ayrılan genç yetenek Yüsra Geyik, ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Oyuncu 'Camdaki Kız' dizisine katıldı. Geyik, Hayri'nin mahallesinde yaşayan Zeliha karakterini canlandıracak. Projede yer aldığı için mutlu olduğunu söyleyen Geyik, ''Şimdiden kendimi uzun zamandır bu setteymiş gibi hissediyorum. Umarım izleyiciler de karakterlerimle tanıştıklarında büyük keyif alırlar'' dedi.

Etiketler : 15 yıl sonra yeni dizi Arka Sokaklar Yüsra Geyik Camdaki Kız'
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