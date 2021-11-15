15 yıl sonra yeni dizi

15 yıl aradan sonra 'Arka Sokaklar' dizisinden ayrılan genç yetenek Yüsra Geyik, ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Oyuncu 'Camdaki Kız' dizisine katıldı. Geyik, Hayri'nin mahallesinde yaşayan Zeliha karakterini canlandıracak. Projede yer aldığı için mutlu olduğunu söyleyen Geyik, ''Şimdiden kendimi uzun zamandır bu setteymiş gibi hissediyorum. Umarım izleyiciler de karakterlerimle tanıştıklarında büyük keyif alırlar'' dedi.