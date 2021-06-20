15 yıl sonra buruk veda

Arka Sokaklar dizisinde 15 yıldır yer alan oyuncular Yüsra Geyik ve Onur Bay, sezon finalinde kadrodan ayrıldı. Senaryo gereği Almanya'ya giderek diziye veda eden Yüsra Geyik, sosyal medya hesabından da şu sözlerle ekip arkadaşlarına veda etti: "Siz benim her şeyimsiniz. Bazı borçlar ödenmez. Ama bu yüzden ailemsiniz zaten değil mi? Biz birbirimize borçlanmayız. Koşulsuzca sever, sınırsızca sayar belki hepimiz hak ettiğimizden çok başka yerlere koyarız birbirimizi."