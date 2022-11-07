15. yıl konseri
Sıla, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde 15. yıl konserinde hayranlarıyla buluştu. Kerki Solfej'in organizasyonuyla gerçekleşen konserde Sıla, dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi.
Sıla, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde 15. yıl konserinde hayranlarıyla buluştu. Kerki Solfej'in organizasyonuyla gerçekleşen konserde Sıla, dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahnedeki enerjisiyle seyircisinden tam not alan sanatçı, finalde alkış yağmuruna tutuldu. Şarkıcı 15. yıl konserlerine 25 Kasım'da Ankara Congresium ve 26 Kasım'da Erciyes Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluşarak devam edecek.