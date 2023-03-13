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13 Mart 2023 Pazartesi 07:52:00 - Güncelleme:13 Mart 2023 Pazartesi 07:52:00

12 eserine tedbir istedi

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Şarkıcı Serdar Ortaç, ‘Aşk İçin' isimli müzik albümünde yer alan 12 eseri izinsiz ve hukuka aykırı bir şekilde dijital mecralarda kullandıkları iddiasıyla 3 müzik şirketine dava açtı.

Şarkıcı Kenan Doğulu'nun ardından meslektaşı Serdar Ortaç da eserleri izinsiz şekilde dijital mecralarda kullanıldığı için mahkemenin yolunu tuttu.

HUKUKA AYKIRI

Ortaç, 'Aşk İçin' isimli müzik albümünde yer alan 'Değmez', 'Hadi Git', 'Deliriyorum', 'Sevişen Dalgalar', 'Zakkum', 'Aşkın Kitabı', 'Özledim Aşkını', 'Affedemem', 'Karabiberim', 'İçmeli', 'Aşk İçin' ve 'Taşıma Su (Tashimasu)' adlı şarkılarının izinsiz ve hukuka aykırı bir şekilde dijital mecralarda kullandıkları iddiasıyla 3 müzik şirketine dava açtı. Hak sahibi olduğu eserlerin dijital mecralarda izinsiz şekilde kullanılmasının tedbiren durdurulmasını ve kaldırılmasını isteyen ünlü şarkıcı, haksız tecavüzün önlenmesini talep etti.

ZARARA UĞRADIM

Ortaç'ın avukatları Levent Polat ile Ergin Akçay, "Davalıların, söz konusu albüm, içerdiği eserler ve müzik eseri icraları (video klipler, görüntüler) üzerinde hiçbir hakkı yoktur. Ortaç, maddi ve manevi zararlara uğramaktadır'' dedi.

KARDEŞ ACISI

Serdar Ortaç'ın uzun zamandır hastanede enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç, hayatını kaybetti. Acı haberi konser dönüşü alan Ortaç, kardeşinin tedavi gördüğü hastaneye gitti. Hastane çıkışında görüntülenen şarkıcı, yaşadığı üzüntüyü "Tabii bizim için zor bir durum özellikle annem... Her anne için evlat acısı zor" sözleriyle dile getirdi
Etiketler : Şarkıcı Kenan Doğulu Levent Polat Ergin Akçay Serdar Ortaç

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