10'u bir yerde

10'u bir yerde

Şarkıcı Aslı Hünel, geçtiğimiz günlerde oyuncu Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'ın nikâhına katılarak, düğün hediyesiyle damga vurdu. Nikâh şahidi solist, takı töreninde geline 65 bin lira değerinde 10 tam altın taktı. Şarkıcı, altınları gelin Boluğur'un boynuna taktıştı. Altınlarla ilgili Hünel, "Sunuculuğunu yaptığım Gelin Evi programımdaki altınlardan taktım" açıklamasında bulundu.