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06 Ekim 2022 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 12:30:00

10'u bir yerde

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Şarkıcı Aslı Hünel, geçtiğimiz günlerde oyuncu Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'ın nikâhına katılarak, düğün hediyesiyle damga vurdu.

Şarkıcı Aslı Hünel, geçtiğimiz günlerde oyuncu Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'ın nikâhına katılarak, düğün hediyesiyle damga vurdu. Nikâh şahidi solist, takı töreninde geline 65 bin lira değerinde 10 tam altın taktı. Şarkıcı, altınları gelin Boluğur'un boynuna taktıştı. Altınlarla ilgili Hünel, "Sunuculuğunu yaptığım Gelin Evi programımdaki altınlardan taktım" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Şarkıcı Aslı Hünel Merve Boluğur DJ Mert Aydın
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