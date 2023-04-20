100. yıl marşı besteledi

Sanatçı Orhan Gencebay, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel "Canım Türkiye'm" adlı bir marş besteledi. Sanatçının 12 yıl aradan sonra çıkardığı 'Maske' albümünde yer alan marş vatan sevgisini anlatıyor. Eserde, sanatçıya mehteran ekibi ile senfoni orkestrası eşlik etti. sözü, müziği ve düzenlemesi Gencebay'a ait olan şarkının klibinde sanatçıya ellerinde Türk bayrağı taşıyan çocuklar da eşlik etti.

