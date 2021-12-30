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30 Aralık 2021 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 19:30:00

10 sene sonra evlendiler

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Manga'nın solisti Ferman Akgül, 10 yıldır birlikte olduğu iki çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile Bodrum'da nikâh masasına oturdu.

Manga'nın solisti Ferman Akgül, 10 yıldır birlikte olduğu iki çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile Bodrum'da nikâh masasına oturdu. Nikah sonrası çektirdikleri pozları Instagram hesabından paylaşan Ferman Akgül, "Çocuklu ve evli! İki ülke arasındaki belge farklılıklarından dolayı orada mı olsun burada mı, yazın mı olsun kışın mı, yok çocuklar doğuyor bir bekleyelim diye diye on sene geçmiş. Kısacası biz evlendik'' dedi.

Etiketler : 10 sene sonra evlendiler Manga Ferman Akgül Bettina Kuperman
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