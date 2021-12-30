10 sene sonra evlendiler

Manga'nın solisti Ferman Akgül, 10 yıldır birlikte olduğu iki çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile Bodrum'da nikâh masasına oturdu. Nikah sonrası çektirdikleri pozları Instagram hesabından paylaşan Ferman Akgül, "Çocuklu ve evli! İki ülke arasındaki belge farklılıklarından dolayı orada mı olsun burada mı, yazın mı olsun kışın mı, yok çocuklar doğuyor bir bekleyelim diye diye on sene geçmiş. Kısacası biz evlendik'' dedi.