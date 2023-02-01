10 milyon liralık mağduriyet

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın, bir dönem ekrana gelen 'Paramparça' dizisinde oyunculuk ücreti ve yurtdışı satışlarından payına düşen yüzde 5'lik ücreti alamadığı iddiasıyla Endemol Medya Şirketi'ne açtığı davanın duruşması yapıldı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada payına düşen ücreti alamadığını söyleyen Petekkaya, "Uzun yıllardır uğraşıyoruz bu davayla, çok mağdur oldum. Uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor" dedi. Mahkeme, bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunmaları için taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından oyuncunun avukatı Bülent Höke, "Erkan Bey'in yaklaşık 10 milyon liralık bir alacağı var. Süreci takip ediyoruz" dedi.

