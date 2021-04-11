10 gün sonra bebeğine kavuştu

İlk bebeğini dünyaya getirdikten sonra koronavirüse yakalanan merhum sanatçı Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla yaşadığı zor günleri anlattı. Doğumdan 5 gün sonra testi pozitif çıkan Ezo Sunal, 8 gün hastanede 2 gün de evde tedavisinin devam edildiğini söyledi. Yaşadıkları zor günleri atlattıktan sonra kızına kavuşmanın mutluluğunun yaşayan ünlü oyuncu, hem kendisinin hem de kızının sağlıklarının yerinde olduğunu söyledi.

