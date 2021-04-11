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11 Nisan 2021 Pazar 11:31:00 - Güncelleme:11 Nisan 2021 Pazar 11:31:00

10 gün sonra bebeğine kavuştu

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İlk bebeğini dünyaya getirdikten sonra koronavirüse yakalanan merhum sanatçı Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla yaşadığı zor günleri anlattı.

İlk bebeğini dünyaya getirdikten sonra koronavirüse yakalanan merhum sanatçı Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla yaşadığı zor günleri anlattı. Doğumdan 5 gün sonra testi pozitif çıkan Ezo Sunal, 8 gün hastanede 2 gün de evde tedavisinin devam edildiğini söyledi. Yaşadıkları zor günleri atlattıktan sonra kızına kavuşmanın mutluluğunun yaşayan ünlü oyuncu, hem kendisinin hem de kızının sağlıklarının yerinde olduğunu söyledi.

Etiketler : kemal sunal ezo sunal koronavirüs
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