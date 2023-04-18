1 milyon liralık değişim

Rapçi Sefo, pick up arabasını 1 milyon liraya modifiye ettirdi. Son dönemde seslendirdiği 'Bilmem mi?', 'İsabella', 'Affettim' ve 'Tutsak' gibi şarkılarıyla adından söz ettiren Sefo, iki yıldır kullandığı arabasını baştan aşağı bir değişime soktu Kesenin ağzını açan Sefo 1 milyon liraya arabasına yıldızlı gökyüzünün yanında renkli iç aydınlatma, özel jant tasarım ve uygulaması, renkli kaplama, süspansiyon, yüksek ses izolasyonu, koltuklardan ve özel direksiyon gibi özellikler ekleyerek kişiselleştirdi.