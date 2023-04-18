VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
PKK'dan korku itirafı...
MİT operasyonuyla yakalanmıştı... Tutuklandı!
"CHP, İYİ Parti terörle kol kola"
AB, siber güvenlik kapasitesini artırmak istiyor
Bakan Akar'dan "yerli ve milli savunma sanayi" vurgusu
Kağıttan uçak rekoru kırıldı
18 Nisan 2023 Salı 17:00:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 17:00:00

1 milyon liralık değişim

ABONE OL

Sefo, pick up arabasını 1 milyon liraya modifiye ettirdi.

Rapçi Sefo, pick up arabasını 1 milyon liraya modifiye ettirdi. Son dönemde seslendirdiği 'Bilmem mi?', 'İsabella', 'Affettim' ve 'Tutsak' gibi şarkılarıyla adından söz ettiren Sefo, iki yıldır kullandığı arabasını baştan aşağı bir değişime soktu Kesenin ağzını açan Sefo 1 milyon liraya arabasına yıldızlı gökyüzünün yanında renkli iç aydınlatma, özel jant tasarım ve uygulaması, renkli kaplama, süspansiyon, yüksek ses izolasyonu, koltuklardan ve özel direksiyon gibi özellikler ekleyerek kişiselleştirdi.

Etiketler : rapçi sefo pick up araba modifiye
Avrupa'ya açılıyor

Avrupa'ya açılıyor
"Bütün herkes sevdiğini alsın"

"Bütün herkes sevdiğini alsın"
‘Süper ego' zarar verir

‘Süper ego' zarar verir
Çenesini yaptırdı

Çenesini yaptırdı
Aksiyon sahnelerinde zorlanmadım

Aksiyon sahnelerinde zorlanmadım
Sefo sessizliği

Sefo sessizliği
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
Konyalım'a yeni yorum

Konyalım'a yeni yorum
Turne heyecanı

Turne heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX