007 Kaan Bond!

'Sipahi' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Kaan Yıldırım, Londra'da James Bond'un 60. yılını kutlamak için düzenlenen gecede boy gösterdi. Yıldırım, son beş James Bond filminde 007 karakterini canlandıran ünlü Hollywood yıldızı Daniel Craig'le bir araya gelip sohbet etti. Londra'daki davete Michael G., Alisha Boe, KJ Apa, Hayley Atwell, Gugu Mbatha-Raw, Will Poulter, Stefano Accorsi ve Lovi Poe gibi isimler katıldı.