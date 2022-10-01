Zorlu eğitimin ardından su altında arama kurtarma yapıyorlar

Antalya'da zorlu eğitimlerden geçen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK), görüş mesafesinin neredeyse olmadığı, balçık ve çamurla kaplı karanlık sulara dalarak hedefine ulaşıyor.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan SAK Timi 649 kilometrelik kıyı şeridi, 29 akarsu, 15 baraj ve 12 gölet bulunan kentte önemli bir görevi yerine getiriyor. Tim kentteki çok sayıda kanyona da girerek arama kurtarma çalışması yapıyor.

Deniz, göl, su birikintisi, akarsu gibi şartlarda zorlu görevlere hazırlanan, her türlü coğrafi şartta kayıp arama kurtarma, delil bulma gibi faaliyetleri yerine getirmek için özel yetiştirilen tim zorlu eğitimlerden geçerek görüş mesafesi, balçık, çamur demeden karanlık sulara dalıyor.

Cesaretleri ile göz dolduran timde 8 haftalık kurbağa adam kursunun ardından su üstü bot, kriminal dalış, ilk yardım, cankurtaran, dağcılık ve basın odası gibi eğitimleri bulunan personel görev alıyor.

KARANLIK SULAR DELİLLERLE AYDINLANIYOR



İnsanların zor günlerinde acılarını bir nebze de olsa dindirebilmek amacıyla çalışma yapan SAK timleri, "Buraya girilemez, dalış yapılamaz." denilen çamurlu ve bulanık sularda bile aldıkları eğitimle cesaret örneği gösterip suyun karanlıklarında delil arıyor. Daldıkları deniz ve akarsuların diplerinde olay yeri inceleme ekibi gibi delilleri tek tek toplayan SAK timi suçları aydınlatarak faillerin yakalanmasını sağlıyor.

Her gün kondisyonlarını sağlamak için spor yapan tim mensupları 7 gün 24 saat esasıyla gerek duyulması halinde çevre illerde de görev alıyor.

100 METRE DERİNLİKTE ARAMA KURTARMA YAPIYORLAR



Tim Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Armağan, göl, gölet, akarsu, baraj ve denizlerde kaybolan ve yardım isteyenlere yönelik arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra su baskınları ve doğal afetlerde de arama kurtarma çalışması yaptıklarını söyledi.

Su altı ve su üstünde suç aletlerini arama çalışması yaptıklarını aktaran Armağan, dalgıç olarak görev yapan personelin görüşü olmayan karanlık sularda ve trimix eğitimi ile 100 metre derinlikte arama kurtarma imkan ve kabiliyetine sahip olduğuna dikkati çekti.

Timin her yıl planlı eğitim olarak 4 akarsu eğitimi, 4 irtifa dalışı, 2 derin dalış ve 2 buz dalışı yaptığını vurgulayan Armağan şunları kaydetti:

"SAK timleri olarak zorlu ve bir o kadar da riskli şartlarda çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı kendi ailemizin bir ferdi gibi arayarak insanlara umut oluyoruz. Bazen de hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızın cansız bedenlerini bir an önce çıkararak ailelerinin acılarını hafifletmek düşüncesiyle görevimizi yapıyoruz. Atatürk'ün 'Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.' sözünü ilke edinerek jandarma teşkilatının sahip olduğu disiplinli görev anlayışını benimseyerek halk arasında olumlu imaj bırakmak her daim hedefimiz olacaktır."