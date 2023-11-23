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Zonguldak'ta 1 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı
23 Kasım 2023 Perşembe 10:25:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 10:25:00

Zonguldak'ta 1 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: AA

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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatından 1 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp 11 personel için gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

Günün aydınlanmasıyla yeniden başlayan arama çalışmalarında 1 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgede AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekiplerin katılımıyla kayıp personelin bulunması için karadan, denizden ve havadan çalışma yürütülüyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan birinin cansız bedenine 20 Kasım'da ulaşılmıştı.

Öte yandan fırtına nedeniyle ikiye bölünen ve karaya oturan Kamerun bandıralı yük gemisinin de yakıtının denize yayılmaması için ekipler, bariyer kurarak önlem aldı.

Kuru yük gemisi, 19 Kasım'da bölgede etkili olan fırtınada ikiye bölünmüş, kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarpmış ve kıyıdaki amfi tiyatroya zarar vermişti. Gemideki yabancı uyruklu 13 personel, ekiplerce tahliye edilerek Ereğli Öğretmenevi'ne yerleştirilmişti.

Etiketler : zonguldak kuru yük gemisi mürettebat denizci
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