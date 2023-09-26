'Ziraat Bankası'dan mülteci şartı' iddialarına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor' başlıklı haberlerin dezenformasyon içerdiğini açıkladı.
DMM, 'Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor' başlıklı haberlerin dezenformasyon içerdiğini açıkladı.
DMM'den konuya yalan haberlere ilişkin sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor" başlıklı haberler dezenformasyon içermektedir.
Uluslararası fondan yararlanmak isteyen Türk iş yerlerinin, mevcutta Geçici Koruma Statüsünde bulunan çalışanlara ilave Türk vatandaşı istihdam etmesi gerekmektedir.
Söz konusu destekler için Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nden herhangi
bir harcama yapılmadığı gıbı, bu uluslararası fon Türk vatandaşlarının istihdamını artıracak şekilde kullanılmaktadır. Anılan fonların kullandım', KOSGEB ile protokol yapan kamu ve özel bankaların aracılığı ile yapılmaktadır.
Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor" başlıklı haberler dezenformasyon içermektedir.
"Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor" başlıklı haberler dezenformasyon içermektedir.⬇️ pic.twitter.com/suCayBpp0B— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) September 26, 2023
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