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26 Haziran 2023 Pazartesi 14:34:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 14:34:00

Zeynep Türkoğlu ile 24 Portre bayram boyunca

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Bayram boyunca 24 TV ekranlarında, “24 PORTRE” başında toplanıyor, sohbetin tadına birlik ve beraberlikle varıyoruz. Zeynep Türkoğlu, bütün dostları 24 TV ekranlarında “24 PORTRE” ye davet ediyor.

Renkler, sesler, yüzler ve portreler...

Ömrünü soru ve heyecanına adamışların yüzleri Zeynep Türkoğlu ile 24 PORTRE'den yansımaya devam ediyor.

Bayram boyunca 24 TV ekranlarında, "24 PORTRE" başında toplanıyor, sohbetin tadına birlik ve beraberlikle varıyoruz. Zeynep Türkoğlu, bütün dostları 24 TV ekranlarında "24 PORTRE" ye davet ediyor.

''24 PORTRE" nin konukları bayramın birinci gününde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülenay Pınarbaşı, ikinci gününde Sahaf Turan Türkmenoğlu ,üçüncü gününde Yüksek Mimar ve Hattat Sadri Demirkol, dördüncü gününde ise Akademisyen Yazar Doç. Dr. Cem Yılmaz oluyor.

Zeynep Türkoğlu'nun sunumuyla "24 PORTRE" bayramın birinci, ikinci ve üçüncü gününde 11.00, dördüncü gününde ise saat 20.15'te 24 TV ekranlarında sizlerle buluşuyor.

Etiketler : 24 tv zeynep türkoğlu 24 portre gülenay pınarbaşı sahaf turan türkoğlu sadri demirkol cem yılmaz
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