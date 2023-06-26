Zelenskiy, Donetsk bölgesini ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesini ziyaret etti. Bakhmut şehri çevresindeki şiddetli çatışmalarda adlarını duyuran Khortytsia Operasyonel ve Stratejik Grubu'nun askerleriyle bir araya gelen Zelenskiy, askerlere hitap ederek madalya verdi. Zelenskiy, "Ülkedeki herkes şu anda en zor işi yaptığınızı biliyor. Herkes biliyor ki bugün doğu yönü çok çetin. Gelecekteki zaferimize en fazla katkıyı yapacak olan siz olacaksınız" dedi.

Zelenskiy, daha sonra Donetsk'teki bir benzin istasyonuna uğrayarak, buradaki askerler ve personel ile kahve içti, fotoğraf çektirdi.