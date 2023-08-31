Zafere gökyüzünden selam

UNUTULMAZ MANZARA OLUŞTU

Kapadokya'da turistlere yönelik turda kullanılan sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla havalandı.

Nevşehir'in Göreme beldesinde, gün doğumundan önce uçuş için hazırlanan balonlarının sepetlerine, Türk bayrakları asıldı.

Peş peşe gökyüzüne yükselen Türk bayrağı taşıyan balonlar, bölgedeki peribacaları arasında fotoğraf çektiren turistler için renkli manzara oluşturdu.

VADİLER ÜZERİNDE SÜZÜLDÜLER

Sıcak hava balon pilotlarından Yasin Özdemir, ay yıldızlı bayrakları gökyüzüne yükseltmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Biz de bugün bayramı gökyüzünden kutlayacağız" dedi. Balonlar yaklaşık bir saat boyunca peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü.