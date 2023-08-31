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31 Ağustos 2023 Perşembe 06:58:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 06:58:00

Zafere gökyüzünden selam

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Kapadokya'da sıcak hava balonları 30 Ağustos için havalandı. Zafer Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalanan sepetler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

UNUTULMAZ MANZARA OLUŞTU

Kapadokya'da turistlere yönelik turda kullanılan sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla havalandı.

Nevşehir'in Göreme beldesinde, gün doğumundan önce uçuş için hazırlanan balonlarının sepetlerine, Türk bayrakları asıldı.

Peş peşe gökyüzüne yükselen Türk bayrağı taşıyan balonlar, bölgedeki peribacaları arasında fotoğraf çektiren turistler için renkli manzara oluşturdu.

VADİLER ÜZERİNDE SÜZÜLDÜLER

Sıcak hava balon pilotlarından Yasin Özdemir, ay yıldızlı bayrakları gökyüzüne yükseltmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Biz de bugün bayramı gökyüzünden kutlayacağız" dedi. Balonlar yaklaşık bir saat boyunca peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü.

Etiketler : 30 ağustos zafer bayramı kapadokya sıcak hava balonları
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