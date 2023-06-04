Yüzyılın Kabinesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi Çankaya Köşkü'nde açıkladı. Erdoğan, bakanları açıklamadan önce yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Demokrasimizin gücüne güç katan bir seçim sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Ülkemiz tarihinde pek çok ilke sahne olan seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece seçim yapmamış, gelecek asrının nasıl olacağına karar vermiştir. Milletimiz iradesiyle istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 2200 yılı aşan devlet, bin yılı aşan millet şuuruyla kendi mecrasında akmaya devam edeceğini göstermiştir. Türkiye bugün dünden daha güçlüdür, demokrasimiz daha kuvvetlidir. Yarınlarımız daha aydınlıktır. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde düşüncesini sandığa yansıtan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şahsımı bir kez daha Cumhurbaşkanlığına layık gören vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nda ortaklarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Umudunu Türkiye'nin yükselişine, ülkemizin güçlenmesine bağlamış hiçbir kardeşimizi mahcup etmeyeceğiz. Sandıktan iki kez güvenoyu almanın bahtiyarlığı içindeyiz. 85 milyon vatandaşımızla birlikte yüz milyonların umudunu taşıdığımızın farkındayız. Göreve başlama törenimizde ifade ettiğim ilkeler temelinde 85 milyonun birliği, dirliği, refahı ve esenliği için yılmadan çalışacağız.

TÜRKİYE YÜZYILI KABİNESİ HAYIRLI OLSUN



Başkan @RTErdogan, yeni kabineyi açıkladı https://t.co/cYap8FQNtE pic.twitter.com/8hNK4jeqZx — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) June 3, 2023

MİT'E VE GENELKURMAY'A YENİ ATAMA YAPILACAK

"Türkiye Cumhurbaşkanı olarak tüm Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Eski kabine üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."

MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in yerine atama yapılacak.

EKONOMİ MEHMET ŞİMŞEK'E EMANET

Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı. Ankara, İstanbul, New York ve Londra'da uluslararası kuruluşlarda ekonomist, stratejist ve yönetici olarak çalıştı. "Emerging Markets" dergisi tarafından 2013 yılında "Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı" seçildi, aynı yıl "Foreign Policy" dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi. 60. Hükümette Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, 61 ve 62. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babası.

MİT MÜSTEŞARI VE G.KURMAY BAŞKANI KABİNEDE

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Savunma Bakanı olurken Milli İstihbarat (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan da Dışişleri Bakanı oldu. Yaşar Güler 2018'den bu yana, Hakan Fidan ise 2015'teki kısa bir aranın dışında 2010 yılından bu yana MİT'in başında bulunuyordu.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA İÇİŞLERİ BAKANI

İstanbul'da 2018 yılından bu yana valilik görevini sürdüren Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı oldu. 1968 Konya doğumlu olan Yerlikaya, ilk olarak 1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı. birçok ilçede kaymakam ve Şırnak, Ağrı, Tekirdağ ve Gaziantep'te valilik görevlerinde bulundu. Yerlikaya, evli ve dört çocuk babası.

ERSOY VE KOCA GÖREVLERİNE DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapan Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni kabinede görevlerine devam edecek. Ersoy, evli ve iki çocuk babası. Fahrettin Koca da, evli ve dört çocuk babası.

AVRUPA'NIN İLK BAŞÖRTÜLÜ MİLLETVEKİLİ

Yeni kabinede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. 1982'de Brüksel'de dünyaya gelen Göktaş, Belçika'da Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili oldu ve Türkiye'nin başörtülü ilk büyükelçisi olarak da Türk siyaset tarihindeki yerini de aldı. Göktaş, Fransızca, Felemenkçe, İngilizce ve Latince biliyor.

İŞTE YENİ KABİNE

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kabinesinde sayı değişmedi. İlk kabineden iki isim yeni kabinede de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

1967 Bingöl doğumlu olan Cevdet Yılmaz, ÖDTÜ Kamu Yönetimi Bölümü 'nden mezun oldu. Devlet Planlama Teşkilatı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu üyeliği ve Kalkınma Bakanlığı yaptı. Evli ve 2 çocuk babası.

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

1971 Bartın'da doğdu. İÜ Hukuk Fakültesi mezunu. AK Parti Teşkilatı ile Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcılıkları yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Universite Libre de Bruxelles (ULB), Ekonomi mezunu, Brüksel Parlamento Milletvekilliği Sosyal İşler Komisyon Başkanlığı yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Hacettepe mezunu. Ulusal Kanser Danışma Kurulu üyesi, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

1957 Kayseri doğumlu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Çevre Bakanlığı yaptı.

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

1968 Ankara doğumlu. University of Maryland Global Campus mezunu. 2010 yılından itibaren MİT Müsteşarlığı yapıyordu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

İTÜ mezunu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Bakan Yardımcılığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Üyeliği yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

1966 İstanbul doğumlu. Türk İran İş Konseyi Kurulu Üyeliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı. Evli ve 4 çocuk babası.

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

1697 Batman doğumlu. Merrill Lynech'e ekonomist ve stratejist olarak görev yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı görevinde bulundu.

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

1968 Konya doğumlu. İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, İstanbul Valiliği.

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

1968 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı.

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

1970 Erzurum doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Evli ve 3 çocuk babası.

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

1954 Ardahan doğumlu. Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanlığı yaptı.

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

1965 Konya doğumlu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Önceki kabinede Sağlık Bakanlığı yaptı. Evli ve 4 çocuk babası.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

1984 İstanbul doğumlu. Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Teknofest İstanbul'un öncülerinden.

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

1969 Kastamonu doğumlu. GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

1963 İstanbul doğumlu. Yüksek lisansını Amsterdam Üniversitesi'nde tamamladı. MÜSİAD Genel Başkanlığı yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu

1966 Trabzon doğumlu. Uzun yıllar Karayolları'nda çalıştı, son olarak Genel Müdür görevini sürdürüyordu. Evli ve 3 çocuk babası.