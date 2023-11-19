Yurt genelinde kar ve soğuk hava etkili oluyor

Yurt genelinde kar ve soğuk hava etkili oluyor

Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Kars'ta gece başlayan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Karla birlikte Kars-Iğdır kara yolu beyaza büründü, 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidinin bazı bölümlerinde buzlanma oluştu.

Kent merkezi ve Sarıkamış ilçesinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı, araç camlarında buzlanma meydana geldi. Bazı vatandaşlar, araçlarını battaniyelerle soğuktan korumaya çalıştı.

Ağrı

Ağrı'da ise yüksek noktalarda aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Soğuk havanın etkili olduğu kentte, yağışla birlikte 5 bin 137 rakımla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın yanı sıra küçük Ağrı Dağı ve çevredeki diğer dağlar da karla kaplandı.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu. Kentte, sağanak yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı, bazı yüksek kesimler karla kaplandı.

Sivas

Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karadeniz ile iç bölgelerin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, karla kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Zara ilçesinde de sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

İlçede mevsimin ilk kar yağışının ardından etraf beyaza büründü.

Bilecik

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yollar, araçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının en düşük 1 derece ölçüldüğü ilçenin 800 metre rakımlı Ağlan, Adliye, Boyunkaya, Hisarcık ve Oğulpaşa köylerinde dün geceden itibaren kar etkisini göstermeye başladı.

Gece boyunca devam eden yağış nedeniyle yüksek kesimler, beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu

Kar yağışının etkisini arttırdığı Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı yolu, devrilen ağaç nedeniyle ulaşıma kapandı, Karabük ve Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre mesafedeki milli parkın Dereceören mevkisinde etkili olan rüzgar ve kar yağışı sebebiyle ağacın devrilmesi sonucu yol, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetreye ulaştığı yolda araç kuyruğu oluştu.

Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Karabük

Karabük'ün yüksek kesimlerinde önceki gün başlayan kar yağışı sürüyor.

Ovacık, Eskipazar ve Eflani ilçeleri ile Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karabük'ü İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampaları beyaz örtüyle kaplandı.

Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisinde yağış nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, hasarlı kazalar meydana geldi.

Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde ise sağanak devam ediyor.

Sakarya

Sağanağın kent genelinde devam ettiği Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'nda da kar yağışı hakim.

Dün akşam başlayan yağış, yaylaya göre daha alçaktaki Dikmen Mahallesi'ni de etkisi altına aldı.

Öte yandan Hendek ve Kocaali ilçeleri arasındaki 900 rakımlı Çam Dağı bölgesinde kar yağışına fırtına eşlik etti.

Karayolları ekipleri, bazı ağaçların yollara devrildiği bölgede temizlik, küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Zonguldak

Zonguldak'ta Devrek-Ankara kara yolu Dorukhan mevkisi, mevsimin ilk karının yağdığı noktalardan oldu.

Kara yolunun Dorukhan, Yeniçağ ve Gerede bölgelerinde yağış etkisini sürdürüyor.

Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücülere kış lastiklerini takmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Kocaeli

Kocaeli'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı etkisini sürdürürken, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez kesiminde trafik yoğunluğu oluştu.

Kentte gece saatlerinde başlayan yağışın ardından Kartepe, Gölcük, Başiskele, Karamürsel, İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yollarda küreme çalışması başlattı.

Kar yağışı Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki ulaşımı da olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Körfez kesiminde uzun araç kuyrukları oluştu.

Otoyol ekipleri, kar küreme çalışması yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.