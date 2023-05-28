Yurt dışı oyları açılan sandık oranı belli oldu
Türkiye genelindeki sandıkların yüzde 75,62'si açıldı. Yurt dışı oylarının ise şu ana kadar 10,28'i açıldı. ATO Kongresium'da oluşturulan Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oyların sayımına başlandı.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Yurt dışı sandıklarının yüzde 10,28'i açıldı.
YURT DIŞI OYLARINDA SON DURUM
Cumhurbaşkanıseçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:
Toplam sandık: 5.660
Açılan sandık: 582
Recep Tayyip Erdoğan: %56.38
Kemal Kılıçdaroğlu: %43.62
Söz konusu sandıklardan sonuçlar gelmeye devam ediyor.
(Seçim sonuçları verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır)
YSK'DAN AÇIKLAMA
YSK Başkanı Ahmet Yener: "Şu ana kadar yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur. YSK'nin geçici sonuçları açıklanana kadar kamuoyunun ve vatandaşlarımızın sonuçları beklemesini rica ederiz. Veri akışında hiçbir sorun yoktur. Siyasi partilerimizle paylaşılmaktadır."
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