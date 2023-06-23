Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 37'si FETÖ'cü 53 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 53 şüpheli yakalandı. Şahıslardan 37'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan hududunda görev yapan hudut kartallarının, Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 53 kişiyi yakaladığı kaydedildi.
Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 37'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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