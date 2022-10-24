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24 Ekim 2022 Pazartesi 11:19:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 11:19:00

Yunanistan'dan çaresizlik itirafı: Türkiye'nin gerisinde kaldık

Kaynak: Sabah

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Türk savunma silahlarını mercek altına alan Yunanistan, Türkiye'nin gerisinde kaldıklarını itiraf etti.

Tayfun, Bayraktar TB2, Kargu, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri, havadan havaya füzeleri taşıyan Akıncı ve çok daha fazlası... Yunanistan Türk silahlarını mercek altına aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "ROKETSAN firmamızın AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirilen bu Tayfun'un menzili Atina'yı korkutabilir. Ancak daha önce daha büyüğünü üretmiştik" sözlerini inceleyen Yunan basını, Yunanistan'ın Türkiye'nin gerisinde kaldığını yazdı...

Bakan Varank'ın sözlerine ' Ve o yanlış değil' yorumunda bulunan Yunan ing.gr haber sitesinde yer alan analizde Türk silahlarının %80-85'ini üreten Türk savunma sanayisinin hızlı gelişiminden duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Başkan Erdoğan'ın savunma harcamalarını 26 milyar avroya çıkaracağını açıklamasıyla birlikte, Türk savunma sanayisi şimdiden taarruz ve savunma silahları, askeri donanım ve yazılımlarla 700'den fazla farklı proje üzerinde çalıştığı belirtildi.

'Tayfun büyük resme göre çok küçük bir şey' denilen haberde " Ankara şimdiden 1000 km'yi aşacak daha uzun menzilli füzeler üzerinde çalışıyor." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'de üretilen silahlar arasında muharebe sistemleri, denizaltı savunma cihazları, zırhlı araçlar, saldırı helikopterleri, karadan havaya füze sistemleri, elektronik harp cihazları, korvetler bulunduğu belirtilenler arasında...

Aynı zamanda Türk İHA'larının Ankara'ya çözüm getirirken aynı zamanda Azerbaycan ve Ukrayna'daki başaraıları ile popüler hale geldiğine de dikkat çekildi.

Dünyanın en çok ihraç edilen İHA'sı olan Kargu ile birlikte TB2, Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri havadan havaya füzeleri taşıyan Akıncılara dikkat çekilen haberde denizaltı karşıtı savaş ve ötesini yapabilen insansız yüzey gemileri olduğu belirtildi.

Listeye test aşamasında olan amfibi harekat helikopter gemisi Anadolu ve Ege ve Kıbrıs kıyıları gibi denizler için ideal olarak tanıtılan STM-500 mini denizaltının üretim planı da eklendi.

Etiketler : Yunanistan Türk savunma sanayii Türkiye
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