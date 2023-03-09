Yunanistan sınırında FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan sınır hattında 3 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şüphelilerin, FETÖ terör örgütüne üye oldukları tespit edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Mehmetçiklerimiz, Yunanistan sınırından ülkemize itilmeye çalışılan 3 kişiye müdahale etti" bilgisi verildi.
Yapılan incelemede yakalanan şüphelilerin, FETÖ terör örgütü mensubu oldukları tespit edildi.
FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2023
Mehmetçiklerimiz, Yunanistan sınırından ülkemize itilmeye çalışılan 3 kişiye müdahale etti. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu oldukları tespit edildi.#MSB pic.twitter.com/mONYka5Cyh
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